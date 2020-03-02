Rize'de valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Vali Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Adem Amaç, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağı, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Belediye Başkanı Metin, burada yaptığı konuşmada, Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutladıklarını söyledi.

Tarihi dönemlerden geçildiğini ifade eden Metin, "Ülke ve millet olarak ne kadar güçlü ve bir arada olursak o zaman bize düşmanlık edenler de gözümüzde o kadar küçülecektir. Bu ülke ve vatana bin yıllık bayraktarlık yapan bu millet bugünlere kolay gelmemiştir." dedi.

Metin, tarihi çok iyi bilmek gerektiğini vurgulayarak, "Rize'nin tarihini bildiğimiz gibi ülkemizin de tarihini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Kutlanan bu tür programlar aslında bir tarih şuurunu uyandırmaktadır. Bunlardan ders çıkarmak bizim için önemlidir. Bu ülke ve millet için neler yapabiliriz ve nasıl başarılı olabiliriz diye daha şuurla çalışmalıyız." şeklinde konuştu.

Öğrencilerin şiir okumasıyla süren törende, Rize Anadolu İmam Hatip Lisesi Mehteran Takımı gösteri sundu.

Törende, gün dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.