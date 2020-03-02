Haber Giriş: Kaynak: AA
Çarşamba'da ev ve ahır yangını
[Fotoğraf: AA]
Çarşamba ilçesinde ahırda çıkan yangın eve sıçradı.
Ataköy Mahallesi'nde Salih Kocataş'a ait evin yanında bulunan ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanı fark eden çevredekiler ahırda bulunan hayvanları dışarı çıkararak durumu Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede büyüyen yangın eve de sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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