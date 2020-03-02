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Manisa'da trafik kazası: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Uygar Çetin'in kullandığı 35 DEE 93 plakalı otomobil, Manisa Organize Sanayi Sitesi Tütüncüoğlu Caddesi üzerinde Mustafa Barlas yönetimindeki 35 KD 6898 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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