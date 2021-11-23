Tek şeritli yol nedeniyle sürekli sorun yaşanan Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Çiftekavak Mahallesi'nde alternatif bir yol yapıldı. Yeni yola rağmen vatandaşlar yine eski yoldan gitmeye devam edince, yolun sıkışmasından rahatsız olan mahalleli bu kez farklı bir yol aramaya başladı.

Çözümü, yeni bir yöntemle yolu göstermekte bulduklarını aktaran mahallenin muhtarı Varol Akay, böylelikle ortaya ‘mahallenin devamı’ yazılı tabelanın çıktığını söyledi.

Sıkışıklığı gidermek için tabela asma ihtiyacı duydular

Görenlerin dikkatini çeken tabela hakkında konuşan mahalle muhtarı Akay, yeni yol yapılınca insanların sürekli yanlış yola girdiğini ve bu sıkışıklığı gidermek için bir de tabela asma ihtiyacı duyduklarını dile getirdi.

"Tabela asıldıktan sonra yol rahatladı"

Akay, tabelayı astıktan sonra biraz rahatladıklarını söyleyerek, "Komşular devamlı beni arıyorlardı, büyük sıkıntılar yaşadım. Gelen giden arabalar birikip yoğunluk oluyordu çok. Ne yapacağız diye çare aradık sonucunda bu tabelayı asmaya karar verdik. Yeni yol 800 metre daha çıkıyor, eski yol artık 50-100 mesafede müstakil bir yol oldu. Vatandaşlar teşekkür etti" dedi.