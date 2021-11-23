Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 14:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
LPG'li araç patladı, sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sinop'un Boyabat ilçesinde LPG'li otomobilde patlama meydana geldi, sürücü yaralandı.
Sinop'ta yaşayan 43 yaşındaki Sebahattin Özmenteş, Boyabat Küçük Sanayi Sitesi Işıklar mevkiinde otomobilini çalıştırdığı sırada patlama meydana geldi.
Aracın alev alması üzerine aracından inen Özmenteş'in ellerinde ve yüzünde yanıklar oluştu.
Özmenteş, sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Patlamanın sebebi: Gaz sıkışması
Araçtaki yangın sanayi esnafının müdahalesi ve Boyabat İtfaiyesi ekiplerince söndürüldü.
Patlama araç içindeki gaz sıkışmasından meydana geldi.
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