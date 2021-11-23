Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 13:28Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tekirdağ’da trafikte kural ihlaline geçit yok
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ’da trafikte kural ihlali yapan sürücüler kameralardan kaçamıyor.
Temel amacı sürücülerde davranış değişikliği oluşturmak ve trafik güvenliğinin oluşmasını sağlamak olan KGYS denetimleri Tekirdağ’da aralıksız olarak devam ediyor.
Gün boyu devam ettirilen denetimlerde kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ve kask kullanmama, seyir halinde iken cep telefonu kullanımı ve yaya önceliği gibi trafikte kural ihlali yapan sürücülere, kameralar aracılığıyla tespit edilerek idari işlem başlatıldı.
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