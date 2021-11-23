Temel amacı sürücülerde davranış değişikliği oluşturmak ve trafik güvenliğinin oluşmasını sağlamak olan KGYS denetimleri Tekirdağ’da aralıksız olarak devam ediyor.

Gün boyu devam ettirilen denetimlerde kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri ve kask kullanmama, seyir halinde iken cep telefonu kullanımı ve yaya önceliği gibi trafikte kural ihlali yapan sürücülere, kameralar aracılığıyla tespit edilerek idari işlem başlatıldı.