Adana’nın Sarıçam ilçesinde D-400 karayolunda sabit yol uygulaması yapan polis ekipleri Hacı Ahmet D. yönetimindeki otomobile ‘dur’ ihtarı yaptı. İhtara uymayan otomobil sürücüsü kaçtı.

Şüpheli otomobili kovalayan polis ekipleri şehir merkezinden otoyola doğru takibi sürdürdü.

Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) otoyoluna giren sürücü Hacı Ahmet D., 40 kilometrelik kovalamacanın ardından Alparslan Türkeş çıkışında Sarıçam Devriye ekiplerince yakalandı.

Yakalanan sürücü, “Dur ihtarını görmedim” dedi. Ehliyeti olmadığı ve alkollü olduğu için kaçtığı belirlenen Hacı Ahmet D., gazetecilerin "Neden kaçtın, polislere çarpacaktın" sorusuna "Ben hiçbir şeyden kaçmadım. Nereden çarpacağım hani. Dur ihtarını falan görmedim. Ne çarpacağım polislere vatan haini miyim?” yanıtını verdi.

Sürücü ve araçtaki 2 kadın polis merkezine götürüldü.