Dünya Superbike Şampiyonasını zirvede bitirdi. Genel klasmanda aldığı 564 puanla, bu alandaki ilk şampiyonluğu ülkeye getirdi.

Milli Motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonanın ardından kupasıyla yurda döndü.

İstanbul Havalimanı'na gelen şampiyon, coşkuyla karşılandı. Razgatlıoğlu, şampiyonada Türk bayrağını dalgalandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"Böyle karşılanmak gerçekten çok gurur verici"

Büyük bir gurur yaşadığını söyleyen Razgatlıoğlu, "Bu bir Türk için ilk oldu. Gerçekten çok mutluyum ve ülkemde de böyle karşılanmak gerçekten çok gurur verici. Herkese çok teşekkür ederim, herkesin de emeği var bu dünya şampiyonluğunda" dedi.

"10 yılda bu zirvede kalacağına inanıyorum"

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu da milli sporcuyu yalnız bırakmadı. Sofuoğlu, "Buraya kolay gelmedi. Eğer kolay ulaşsaydı belki uzun yıllar kalamazdı ama çok uzun yıllar emek verdi, çok çalıştı çabaladı, pes etmedi. Bugün burada inşallah önümüzdeki 10 yılda bu zirvede kalacağına inanıyorum" açıklamasını yaptı.

Yıldız sporcu, şampiyonada 13'ü birincilik 29 derece alarak Türk motor sporları tarihinin en büyük başarısını elde etti.