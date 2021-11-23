Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 10:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da bıçaklı yaralama iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da bir kişiyi bıçakla yaraladıkları öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı.
Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde iddiaya göre Halil A. ile Ali Şahin K. ve Murat P. arasında, yaya olarak trafikte yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Şahin K., Halil A.'yı bıçakla yaraladı.
Çevredekilerin kavgayı ayırmak için olaya müdahale ettiği sırada Murat P. tabancayla havaya ateş açtı.
Kaçan şüpheliler yakalandı
Daha sonra Murat P. ve Ali Şahin K. olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Halil A.'yı hastaneye kaldırdı. Ekipler, kaçan şüphelileri saklandıkları adrese baskın düzenleyerek yakaladı.
Adliyeye sevk edilen Ali Şahin K. ve Murat P., tutuklandı.
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