Adana’nın merkez Seyhan ilçesinde iddiaya göre Halil A. ile Ali Şahin K. ve Murat P. arasında, yaya olarak trafikte yolun karşısına geçmeye çalıştıkları sırada tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Şahin K., Halil A.'yı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin kavgayı ayırmak için olaya müdahale ettiği sırada Murat P. tabancayla havaya ateş açtı.

Kaçan şüpheliler yakalandı

Daha sonra Murat P. ve Ali Şahin K. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralı Halil A.'yı hastaneye kaldırdı. Ekipler, kaçan şüphelileri saklandıkları adrese baskın düzenleyerek yakaladı.

Adliyeye sevk edilen Ali Şahin K. ve Murat P., tutuklandı.