Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 11:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ordu'daki oğullarını ziyarete giden aile kaza yaptı
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Akseki ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü Ercan Bala öldü, eşi Dilek Bala ile diğer sürücü yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana geldi. Ercan Bala yönetimindeki otomobil, Cendere Kavşağı'nda Ufuk Sütoğlu yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
Oğlunu ziyarete giderken kaza yaptı
Kazada otomobil sürücüsü Bala öldü, yanındaki eşi Dilek Bala ile minibüs sürücüsü Sütoğlu yaralandı.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Ercan Bala'nın Manavgat'ta çalıştığı otelin tadilata girmesi nedeniyle eşiyle birlikte, Ordu'da akrabalarının yanında kalan oğulları Kerem'i ziyarete gittikleri ortaya çıktı.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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