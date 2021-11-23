Kastamonu’da, ‘Doğada Atlı Terapi Projesi’ kapsamında, at çiftliğine gelen özel bireylere at üzerinde egzersizler yaptırılıyor.

Burada öz güven kazanan, farklı cümleler kuran ve vücut hareketlerinde gelişim sağlanan öğrencilerin aileleri de terapiden yüzleri gülerek ayrılıyor.

At çiftliğine gelen otizmli Mustafa Yiğit Budak da atlı terapist, ergoterapist, seyis ve yan tutucu eşliğinde atlı terapi eğitimlerine katılıyor.

"Çocuğum aşırı öfke nöbetleri yaşıyordu"

Yiğit'in annesi Lemiye Budak, oğluna 3 yaşında otizm tanısı konulduğunu söyledi.

İstanbul'da yaşadıklarını, otizm teşhisinin ardından memleketleri Kastamonu'ya yerleşmeye karar verdiklerini söyleyen Budak, "İstanbul'dan çocuğumuza yeni bir yaşam yeri kurmak için döndük. Burada atlı terapiyle karşılaştık. Çocuğum aşırı öfke nöbetleri yaşıyordu. Bu terapiden sonra çocuğumun hali hareketi değişti. Daha sakin bir çocuk oldu. Devamının gelmesini istiyorum" dedi.

“Çok verimli ve etkili bir çalışma”

Otizmli çocukların her alanda sosyalleşmesi gerektiğini anlatan Budak, şunları kaydetti:

"Atın üzerinde durma süresi arttı. Komutları alıyor. Daha güzel uyguluyor. Öfkemizin olmadığı bir an bizim için mutluluk anı. Buraya eğlenerek geliyoruz, eğlenerek gidiyoruz. Atlı terapi Yiğit'e çok iyi geldi. Diğer çocuklara da çok iyi geldiğini gözlemliyoruz. Attan önceki durumumuzu ve öncesini yazıyorum. Çok verimli ve etkili bir çalışma."