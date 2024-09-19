Çok Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 19.09.2024 14:56

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Rize'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünce kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik insansız hava aracı, narkotik köpeği ve 72 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Aramalarda, 26,51 gram sentetik uyuşturucu, 0,57 gram esrar, 16 sentetik hap, 3 kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ETİKETLER
Rize
Sıradaki Haber
Kütahya'da sosyal medyadan silah görseli paylaşan 11 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:10
İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
17:02
Lübnan'da çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölenlerin sayısı 37'ye yükseldi
17:12
Bakan Kacır: Türkiye'yi dijital teknolojilerde devler ligine taşıyacağız
16:59
Balıkesir'de 3 bin 879 litre sahte zeytinyağı ve 1,8 ton sahte bal ele geçirildi
16:59
Bakan Göktaş: Daha erişilebilir bir Türkiye için çalışacağız
16:43
Ankara'da otomobil park halindeki tıra çarptı: 1 ölü
İsrail, El Halil kentine bağlı El-Favvar Mülteci Kampı'nın giriş çıkışlarını kapattı
İsrail, El Halil kentine bağlı El-Favvar Mülteci Kampı'nın giriş çıkışlarını kapattı
FOTO FOKUS
Adana-Pozantı Otoyolu'ndaki kaçış rampaları 146 kazayı önledi
Adana-Pozantı Otoyolu'ndaki kaçış rampaları 146 kazayı önledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ