Rize'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünce kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik insansız hava aracı, narkotik köpeği ve 72 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 12 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Aramalarda, 26,51 gram sentetik uyuşturucu, 0,57 gram esrar, 16 sentetik hap, 3 kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca fişeği ve hassas terazi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'u emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.