Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 00:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de uçuruma yuvarlanan kamyonetin şoförü hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Rize'nin Pazar ilçesinde, uçuruma yuvarlanan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Ahmet Dervişoğlu idaresindeki 14 KN 134 plakalı kamyonet, Irmak Köyü Kaynaklı Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sürücü Dervişoğlu'nun, kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Etiketler: Rize
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