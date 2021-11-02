Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 00:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da bir kişi kara yolunda ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi kara yolunda ölü bulundu.
İzmir-Ankara kara yolu Ergenekon Mahallesi kavşağı yakınında yerde hareketsiz yatan birini görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Hasan Kıyakkaş'ın (55), öldüğünü belirledi.
Kıyıkkaş'ın trafik kazası sonucu ölmüş olabileceği öne sürüldü. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Etiketler: Manisa
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