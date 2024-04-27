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Güncel
AA 27.04.2024 09:12

Rize'de "sıra gecesi" düzenlendi

Rize'de, Türk Telekom Güzel Sanatlar Lisesi tarafından "sıra gecesi" organize edildi.

Rize'de "sıra gecesi" düzenlendi

İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, Furkan Alper Topal şefliğindeki 8 öğretmen ve 36 öğrencinin yer aldığı koro çeşitli türküleri seslendirdi.

Okul Müdürü Mehmet Kanbur, müzik ve resim bölümünde eğitim ve öğretime devam ettiklerini söyledi.

Sıra gecesinin ders niteliğinde bir program olduğunu belirten Kanbur, "Kültürümüzün yaşatılması, zenginleştirilmesi ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçlıyoruz." dedi.

Kanbur, programa yoğun katılım olduğuna işaret ederek, "Çok duygulu anlar yaşadık. Öğrencilerimizi sahnede görmek ve onlara bir şeyler öğrettiğimizi hissetmek bizi son derece mutlu etti. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Müzik öğretmeni Furkan Alper Topal ise salonda güzel bir enerji olduğunu dile getirerek, katılımcılara teşekkür etti.

Öğrencilerden Tuğbanur Eksilmez de geceye hazırlanırken yorulduklarını ancak mutlu olduklarını anlattı.

Belinay Yılmaz da "Hayatımda ilk defa sıra gecesine katıldım. Burada olmaktan çok mutlu oldum. Bir daha olmasını çok isterim." ifadelerini kullandı.

Programa, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ofluoğlu, Şube Müdürleri Selçuk Torpil ve Mehmet Kibaroğlu, diğer davetliler ve vatandaşlar katıldı.

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