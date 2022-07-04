Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de sağanak nedeniyle ırmak taştı
[Fotoğraf: AA]
Taşkın sonucu trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde etkili olan sağanak dolayısıyla ırmak taştı.
Bölgede etkili olan sağanak sonrasında ırmağın taşması sonucu Çamlıhemşin merkezi ile Zilkale mevkisi arasında ulaşımı sağlayan yol trafiğe kapandı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ulaşan İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri yardımıyla yolu temizledi.
Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.
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