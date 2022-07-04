Memur ve memur emeklileri ile SGK ve Bağkur emeklilerinin temmuz ayında alacakları zam ve enflasyon farkı oranlarına ilişkin TRT Haber'de değerlendirmelerde bulunan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, şunları kaydetti;

SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 42,35 zam alması bekleniyor

6 aylık enflasyon yüzde 42,35 dolayısıyla SGK ve Bağkur emeklilerinin maaş artış oranları yüzde 42,35, memur ve memur emeklilerinin maaş artış oranları ise yaptığımız hesaplamalara göre, toplamda yüzde 41,68.

“SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranları yüzde 42,35, memur ve memur emeklilerinin maaş artış oranları ise yaptığımız hesaplamalara göre yüzde 41,68.”



AYBÜ Öğr. Gör. Tarkan Zengin, zam oranlarına ilişkin @trthaber’de değerlendirmelerde bulundu.https://t.co/niWXush9th pic.twitter.com/gcdCJAhgEh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 4, 2022

Refah payı ile alakalı şunu söyleyebiliriz, sayın Cumhurbaşkanımız da yüzde 40'ın üzerinde artış gerçekleşecek demişti. Sayın Bakanımız da bir refah payından bahsetmişti. Bunu bugün gün içerisinde göreceğiz. Ancak açıklanan enflasyon rakamlarına göre SGK ve Bağkur emeklileri yüzde 42,35 zam alacaklar, memur ve memur emeklileri ise yüzde 41,68 zam alacaklar.

Bu çerçevede değerlendirdiğimizde memurlar yılbaşından bu yana yüzde 92,4 zam almış olacaklar. İlave bir zam yapılması halinde bu rakamlar güncellenecek. Özellikle geçen dönem ocak ayında yüzde 2,5'luk bir artış yapılmıştı. Böyle bir beklenti var zaten toplumda. Bugün rakamlar belli olduğu için sayın Cumhurbaşkanımıza sunulacaktır, kararını da verecektir diye düşünüyorum.

En düşük memur maaşı 9 bin 108 liraya çıkacak

En düşük memur maaşı ile en düşük emekli memur maaşını da hesapladım. Bu çerçevede en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 108 liraya çıktı bu zamma göre. En düşük memur emekli maaşı da 4 bin 289 liradan 6 bin 76 liraya çıktı.

Bu memur maaşlarına göre maaşı belirlenen evde bakım maaşı alanlar, 65 yaş aylığı alanlar, engelli aylığı alanlar, terör olaylarının sivil şehit ve gazileri de bu memurlara yapılan yüzde 41,68'lik zamdan yararlanacaklar.

SGK ve Bağkur emeklilerinin zam oranı belli oldu

SGK ve Bağkur emeklilerinde 3500 liranın altında maaşı olanlar 3500 liraya tamamlanıyor. Şimdi diyelim ki 3 bin lira alan bir Bağkur emeklisi yüzde 42,35 zam alacak yani yaklaşık olarak 4 bin 300 lira civarında bir artış olacak. 4 bin lira alan bin 700 lira civarı bir zam alarak 5 bin 700 liraya çıkacak. Onların da yüzde 42,35'lik bir artış maaşlarında gerçekleşti.

SGK ve Bağkur emeklileri son 6 aylık enflasyon oranlarına göre zam alıyorlar. 6 aylık enflasyon yüzde 42,35 olduğu için alacakları zam da böylece belli olmuş oldu.