Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 10:09Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Iğdır Valiliği dolandırıcılara karşı uyardı
[Fotoğraf: İHA]
Iğdır Valiliği, Vali H. Engin Saribrahim'in ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.
Iğdır Valiliği, Vali H. Engin Saribrahim'in ismini kullanarak dolandırıcılık yapan kişilere karşı vatandaşları uyardı.
Iğdır Valiliği’nden yapılan açıklamada, son günlerde bazı kişilerin telefonla iş insanlarını ve vatandaşları arayarak kendilerini Iğdır Valisi H. Engin Saribrahim olarak tanıttıktan sonra para talep edip, dolandırıcılık yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.
Vatandaşların bu tür taleplere itibar etmemeleri istenen açıklamada, kendilerini arayan kişilerin telefon numaralarını 112 Acil hattına bildirmelerinin dolandırıcıların yakalanması ve muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi açısından önem taşıdığı ifade edildi.
Etiketler: Iğdır Dolandırıcılık
Son Haberler
- 10:57
- 10:48
- 10:38
- 10:38
- 10:33
Sıradaki Haber
Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı… TÜİK 2022 Haziran enflasyon oranı...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz