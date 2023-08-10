Rize’de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Pazar ilçesi Karadeniz sahil yolunda meydana geldi.

Otomobil sürücüsü İ.A., ters yönden ilerlemeye başladı. Bu sırada karşı yönden minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İ.A yönetimindeki araç savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan İ.A.’nın olay yerindeki ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından bölgeye gelen çekici yardımıyla otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı.