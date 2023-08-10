Parçalı Bulutlu 34.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 10.08.2023 17:53

Rize’de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Rize’nin Pazar ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Rize’de otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Pazar ilçesi Karadeniz sahil yolunda meydana geldi.

Otomobil sürücüsü İ.A., ters yönden ilerlemeye başladı. Bu sırada karşı yönden minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle İ.A yönetimindeki araç savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan İ.A.’nın olay yerindeki ilk müdahalesini yapmasının ardından ambulans ile Kaçkar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından bölgeye gelen çekici yardımıyla otomobil bulunduğu yerden kaldırıldı. 

ETİKETLER
Rize Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Kastamonu için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:07
Bangladeş muson yağmurlarına teslim: 29 ölü
18:05
Merkez Bankası'nın rezervleri yükseliş eğilimini 7'nci haftaya taşıdı
17:48
Kiralık arabayla drift yapıp makas atan sürücüye 32 bin lira ceza
17:47
Azerbaycan'dan Pençe-Kilit bölgesinde şehit olan askerler için taziye mesajı
17:44
126 yıl önce keşfedilen aspirin, ilacın endüstrileşmesine kapı araladı
17:43
Beyoğlu'nda maske takıp dolar dağıtan 13 kişi gözaltına alındı
Kastamonu'da sel felaketinde zarar gören spor tesislerinin yapımı tamamlandı
Kastamonu'da sel felaketinde zarar gören spor tesislerinin yapımı tamamlandı
FOTO FOKUS
126 yıl önce keşfedilen aspirin, ilacın endüstrileşmesine kapı araladı
126 yıl önce keşfedilen aspirin, ilacın endüstrileşmesine kapı araladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ