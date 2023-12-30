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Güncel
AA 30.12.2023 16:41

Rize'de nakliye dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Rize'de nakliye dolandırıcılığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Rize'de nakliye dolandırıcılığı operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Kentte faaliyet gösteren bir gıda şirketinin yetkilileri, şehir dışından satın aldıkları 3 bin koli gıda malzemesinin teslim edilmediğini ileri sürerek İl Emniyet Müdürlüğüne müracaat etti.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şikayet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında çalışma yaptı.

Ankara, İstanbul ve Denizli'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 8 şüpheyi gözaltına alan ekipler, bu kişilerin ev, iş yeri ve depolarında ise 994 koli gıda malzemesi ele geçirdi.

Rize'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.G, F.T. ve E.E.G. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 5'i ise serbest bırakıldı.

Öte yandan ele geçirilen 994 gıda kolisinin şirket yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

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