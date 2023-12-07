Rize’de kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pazar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde tespit edilen 8 şahsın iş yerlerinde arama yapıldı.



Yapılan aramalar neticesinde, 74 kilogram bandrolsüz tütün, 79 bin 800 adet boş makaron, 4 bin 760 adet doldurulmuş makaron, 281 paket gümrük kaçağı sigara, 72 adet gümrük kaçağı nargile tütünü, 173 adet gümrük kaçağı sigara filtre aroması, 5 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 96 adet gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü, 291 adet gümrük kaçağı puro ve 11,06 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 8 şahıs da gözaltına alındı.