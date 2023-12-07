Puslu 8.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 07.12.2023 09:32

Rize’de kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

Rize’de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Rize’de kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pazar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde tespit edilen 8 şahsın iş yerlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalar neticesinde, 74 kilogram bandrolsüz tütün, 79 bin 800 adet boş makaron, 4 bin 760 adet doldurulmuş makaron, 281 paket gümrük kaçağı sigara, 72 adet gümrük kaçağı nargile tütünü, 173 adet gümrük kaçağı sigara filtre aroması, 5 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 96 adet gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü, 291 adet gümrük kaçağı puro ve 11,06 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 8 şahıs da gözaltına alındı.

ETİKETLER
Rize
Sıradaki Haber
Gümüşhane’de TKDK'nın yüzde 50 ve 70'lik hibe destekleri tanıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:58
İkinci eldeki "6 ay 6 bin kilometre" ve "liste fiyatı" kısıtlamaları uzatıldı
09:57
Brent petrolün varil fiyatı 74,75 dolar
09:56
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne gece boyunca düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü
09:56
Asgari ücrette ilk toplantı pazartesi günü yapılacak
09:49
8 yılda 400 milyon liralık çoban desteği verildi
09:42
Aralık ayı yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başlandı
Kadın eli değen konteyner kent sokakları yeşile büründü
Kadın eli değen konteyner kent sokakları yeşile büründü
FOTO FOKUS
Azerbaycan 5,6 ile sallandı
Azerbaycan 5,6 ile sallandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ