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Güncel
AA 06.12.2023 13:38

Rize'de kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

Rize'de kaçakçılık operasyonu düzenlendi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de kaçakçılık operasyonu: 8 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Pazar ilçesinde 8 kişinin iş yerlerinde yapılan aramada 74 kilogram bandrolsüz tütün, 84 bin makaron, 281 gümrük kaçağı sigara, 72 gümrük kaçağı nargile tütünü, 173 gümrük kaçağı sigara filtre aroması, 5 gümrük kaçağı elektronik sigara, 96 gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü, 291 gümrük kaçağı puro, 11,06 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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Rize Kaçakçılık
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