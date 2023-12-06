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Güncel
AA 06.12.2023 13:14

Kocaeli'de Adalet Halk Kütüphanesi açıldı

Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde yapımı tamamlanan Adalet Halk Kütüphanesi açıldı.

Kocaeli'de Adalet Halk Kütüphanesi açıldı

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, toplumdaki okuma alışkanlığının yaygınlaştırması ve kütüphane hizmetlerinin toplumun her kesimine adil bir şekilde verilebilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde yapımı tamamlanan 8 adalet halk kütüphanesinin toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Kandıra Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesinde yapımı tamamlanan Adalet Halk Kütüphanesi'nin açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende Vali Yavuz ve protokol üyelerinin, Adalet Halk Kütüphanesini gezmesinin ardından tanıtım filmi izlendi.

Daha sonra Kocaeli, Ankara, Adana, Elazığ, İstanbul, İzmir ile Kayseri'de olmak üzere 8 adalet halk kütüphanesinin toplu açılış töreninde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, video konferans aracılığıyla bağlanarak konuşma yaptı.

Toplu açılış törenine video konferansla bağlanan Vali Yavuz da "Sayın Bakanlarım, bilim, sanayi ve teknoloji şehri Kocaeli'den en derin saygılarımızı arz ediyoruz. Sayın Bakanlarımıza ve kıymetli ekibine bu hizmet vesilesiyle en derin şükranlarımızı sunuyor, açılışını gerçekleştirdiğimiz Adalet Halk Kütüphanemizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından 8 adalet halk kütüphanesinin toplu açılış kurdelesi, hayırlı olsun dilekleriyle kesildi.

Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, vali yardımcıları Ali Ada ve Şenol Kaya, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt ve Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan katıldı.

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