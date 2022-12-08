Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 01:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de 'dur' ihtarına uymayan araç takla attı: 4 yarralı
[Fotograf: AA]
Rize'de "dur" ihtarına uymayarak polisten kaçan 4 kişi, kovalamaca sırasında araçlarının takla atması sonucu yaralandı.
Merkeze bağlı Müftü Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, S.C.D.'nin kullandığı 61 ACD 320 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Araçtakiler, ekiplerin "dur" ihtarına uymadı. Yunus timlerince takibe alınan araç, Menderes Bulvarı'nda kontrolden çıkarak takla attı.
Kazada otomobilde bulunan M.Ö., M.A., N.Ç. ve sürücü yaralandı.
Yaralılar Rize'deki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan sürücü S.C.D.'nin hayati tehlikesi sürüyor.
Etiketler: Rize Trafik Kazası
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