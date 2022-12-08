Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 01:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de silahla vurulan kişi ağır yaralandı
Hakkari'de çıkan kavgada silahla vurulan kişi ağır yaralandı.
Kent Park Yaşam Merkezi yakınında iki kişi arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavgada silahla ağır yaralanan N.E., Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Van'a sevk edildi.
Silahla yaralama olayının ardından bir grup, Çevre Yolu ve Bulvar Caddesi'ndeki bazı dükkanlara taş ve sopalarla zarar verdi.
Havaya ateş açarak grubu dağıtmaya çalışan polis, silahla yaralama olayının şüphelisi ile taşkınlık yapan 4 kişiyi gözaltına aldı.
Etiketler: Hakkari
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