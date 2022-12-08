Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe 00:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
İzmir'in Bornova ilçesinde devrilen motosikletteki sürücü öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.
Bornova ilçesinin Atatürk Mahallesi Barbaros Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen plakasız motosiklet kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde sürücünün olay yerinde öldüğü, arkasındaki yolcu 30 yaşındaki O.T'nin ise yaralandığı anlaşıldı.
Sağlık görevlilerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Sürücünün cenazesi ise İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Etiketler: İzmir Trafik Kazası
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