Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 23:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Konya’nın Kulu ilçesinde müstakil evde çıkan yangın hasara yol açtı.
Merkez Karşıyaka Mahallesi'nde Doğancan K'ya ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangı söndürüldü, yangın nedeniyle evde hasar oluştu.
Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.
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