İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde F.Ş'nin kaçak makaron, tütün ve tütün mamulleri satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, şüphelinin evinde yaptıkları aramada, 15 bin bandrolsüz boş makaron, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve 3 bin dal doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Şüpheli F.Ş. "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına alındı.