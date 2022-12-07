Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 23:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ağrı’da zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Ağrı’da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, F.Ç. idaresindeki kamyonet, Y.T'nin kullandığı arkasında römork bulunan traktör ve Y.K. yönetimindeki minibüs, Tellisırt köyü yolunda çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle, kömür ve yem dolu römork devrildi. Kamyonet şarampole düştü, minibüs ise tarlaya girerek durdu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü ile yanındaki 2 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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