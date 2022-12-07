Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 23:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kastamonu'da, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İI Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmada, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Son Haberler
- 00:45
- 00:29
- 00:13
- 23:58
- 23:46
Sıradaki Haber
Antalya'da kaçak sigara ve tütün operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz