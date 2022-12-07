Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 23:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kayseri'de 5 camiden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
Kayseri'nin Talas ilçesinde 5 camiye ait lavaboların musluk ve alüminyum kapılarını çalan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipleri, Tablakaya, Dedeoğlu, Çiftekuyular, Toki ile Mevlana camilerinin lavabolarından musluk ve alüminyum kapı hırsızlığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Camilerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.V. ve S.U. olduğunu belirledi.
Ekiplerce yakalanan iki zanlı, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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