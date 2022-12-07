Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba 23:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da zincirleme trafik kazasında 1kişi yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda, R.E. idaresindeki tır ile çöp kamyonu, hafif ticari araç ve tır çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada tırda sıkışan sürücü R.E. sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Burada tedavisi devam eden yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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