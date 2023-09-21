Rize'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarıyla etkin mücadele edilmesi, huzur ve güven ortamının artırılması amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilebilmesi amacıyla 1 insansız hava aracı (dron) ve 4 narkotik dedektör köpeği kullanılarak 46 ekip halinde 155 personelin katılımıyla 25 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Operasyonda farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, tüfek, 36 fişek, 3 uyuşturucu kullanım aparatı ile çeşitli materyaller ele geçirildi, 24 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, 15'i adliyeye sevk edildi.

M.T, B.M, R.Ö, S.B, H.O.Y, Y.E.A, K.G. ve L.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.