Açık 24.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 21.09.2023 17:27

Rize'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

Rize'de 25 adrese dron destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli gözaltına alındı.

Rize'de dron destekli uyuşturucu operasyonunda 24 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan sokak satıcılarıyla etkin mücadele edilmesi, huzur ve güven ortamının artırılması amacıyla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

Tespit edilen şüphelilerin yakalanması ve uyuşturucu başta olmak üzere suç unsurlarının ele geçirilebilmesi amacıyla 1 insansız hava aracı (dron) ve 4 narkotik dedektör köpeği kullanılarak 46 ekip halinde 155 personelin katılımıyla 25 adreste eş zamanlı arama yapıldı.

Operasyonda farklı çeşit ve miktarlarda uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca, tüfek, 36 fişek, 3 uyuşturucu kullanım aparatı ile çeşitli materyaller ele geçirildi, 24 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 9'u emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi, 15'i adliyeye sevk edildi.

M.T, B.M, R.Ö, S.B, H.O.Y, Y.E.A, K.G. ve L.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETİKETLER
Rize Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Bitlis'te Nemrut Jeopark Toplantısı düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:00
Bakan Fidan, Letonyalı mevkidaşı ile bir araya geldi
18:37
Huzurevinde zehirlenen 33 kişi hastanelere kaldırıldı
18:24
Beşiktaş'ta avukata silahlı saldırı davasında karar
18:18
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:34
Güneş bebek tıp dünyası ve ailesine 'Güneş' gibi doğdu
17:35
Büyük İskender'in heykel başı bulundu
Kayseri'deki katı atık depolama tesisi 140 milyon metreküp sera gazı salımını engelledi
Kayseri'deki katı atık depolama tesisi 140 milyon metreküp sera gazı salımını engelledi
FOTO FOKUS
Güneş bebek tıp dünyası ve ailesine 'Güneş' gibi doğdu
Güneş bebek tıp dünyası ve ailesine 'Güneş' gibi doğdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ