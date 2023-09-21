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Güncel
AA 21.09.2023 17:57

Bitlis'te Nemrut Jeopark Toplantısı düzenlendi

Bitlis'te bölgenin doğal ve kültürel zenginliklerini korumak, tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla "Nemrut Jeoparkı" toplantısı düzenlendi.

Bitlis'te Nemrut Jeopark Toplantısı düzenlendi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Erol Karaömeroğlu başkanlığında düzenlenen toplantıda Nemrut Jeoparkı Turizm Limited Şirketi Müdürü Evrim Altun, jeoparkın turizm potansiyeli ve projesi ile ilgili sunum yaptı.

Kurumlara projeyle ilgili görevlerin verildiği toplantıya, Vali Yardımcısı İzzet Cem Eser, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Belediye Başkan Vekili İbrahim Aslan, Güroymak Kaymakamı Zahid Uzun, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

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