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Güncel
AA 16.10.2023 10:03

Rize'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Rize'de dereye düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Merdivenli köyü mevkisinde, Hasan Güller'in kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptıktan sonra viyadükten Melyat Deresi'ne düştü.

Derenin denizle birleştiği noktaya kadar sürüklenen otomobil, kayalıklara çarparak durdu.

Kazada yaralanan sürücü Güller ile Meliha Durmaz, balıkçı teknesinde bulunan balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Rize Trafik Kazası
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