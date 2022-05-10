Haber Giriş: 10 Mayıs 2022 Salı 16:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Rize’de çığ düşen yaylada 9 evde hasar oluştu
[Fotoğraf: İHA]
Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Virim yaylasında çığ düşmesi sonucu 9 evde hasar meydana geldi.
Rize’nin İkizdere ilçesine bağlı Virim yaylasında çığ düşmesi sonucu 9 evde hasar meydana geldi.
İkizdere'nin Eskice köyüne bağlı Virim yaylasında çığ düşmesi sonucu evlerde hasar oluştu.
9 evin zarar gördüğü yaylaya ulaşımın sağlanamamasından ötürü vatandaşlar yollarının açılması için çağrıda bulundu.
Bunun üzerine harekete geçen Rize İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yayla yolunun açılması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Rize Kar Yağışı Heyelan Doğal Afet
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