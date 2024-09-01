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Güncel
AA 01.09.2024 11:41

Rize'de balıkçılar "Vira bismillah" diyerek denize açıldı

Denizlerde av yasağının sona ermesi dolayısıyla Rize'de tören düzenlendi.

Rize'de balıkçılar "Vira bismillah" diyerek denize açıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Gündoğdu Mahallesi'ndeki Motorcu Balıkçı Barınağı'nda organize edilen törene, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve diğer ilgililer katıldı.

Rize Belediyesi Halk Oyunları ekibi, folklor gösterisi sundu.

Vali Baydaş, buradaki konuşmasında, "Geçen yılı 22 bin ton avla kapatmış olduk. Bu sene dua ediyoruz. İnşallah bu sezon kazasız, belasız ve bereketli geçsin. Bol, bereketli ürünler alalım. Hem bu işi yapanlar kazansın hem de vatandaşlarımız bol balık yesin." dedi.

Pasta kesilmesi ve havai fişek gösterisinin ardından balıkçılar "Vira bismillah" diyerek teknelerle denize açıldı.

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