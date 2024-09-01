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Güncel
AA 01.09.2024 11:08

Sinop'ta balıkçılar av sezonunun başlamasıyla "vira bismillah" diyerek denize açıldı

Türkiye’nin önemli balıkçılık kentlerinden Sinop’ta, balıkçılar su ürünleri av sezonunun başlamasıyla "vira bismillah" diyerek denize açıldı.

Sinop'ta balıkçılar av sezonunun başlamasıyla "vira bismillah" diyerek denize açıldı

Sinop Limanı'nda düzenlenen sezon açılış töreninde konuşan Vali Mustafa Özarslan, Sinop ekonomisi için balıkçılığın çok önemli olduğunu söyledi.

Balıkçıların 4,5 aylık deniz hasretinin an itibarıyla sona erdiğini vurgulayan Özarslan, şöyle konuştu:

"Üç tarafı denizle çevrili Sinop için balıkçılık faaliyetleri çok önem arz ediyor. Sinop bu av sezonunda da bereketli sularıyla Karadeniz’in balıkçılık sektörüne liderlik etmeye devam edecektir. Bunu yaparken de kurallara mutlaka uyacağız. Denetim esastır ama burada önemli olan öz denetim. Balıkçılarımızın kendi içlerinde yapacakları denetim her şeyden daha önemlidir. Lütfen denizlerimizi kirletmeyelim, geleceğimize sahip çıkalım. Vira bismillah diyen tüm balıkçılarımıza kazasız, belasız bol kazançlar elde edecekleri bir sezon diliyorum.”

Vali Özarslan’ın konuşmasının ardından halk oyunları ve havai fişek gösterileri sunuldu.

Kurban kesiminin ardından balıkçılar dualarla denize uğurlandı.

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