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Güncel
AA 01.09.2024 11:26

Samsun'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, biri ağır 7 kişi yaralandı.

Samsun'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kubilay Şahin idaresindeki hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Acıklı mevkisinde önce tali yoldan ana yola çıkan Ö.T.Z'nin kullandığı motosikletle, ardından karşı şeride geçip M.S. yönetimindeki kamyon ile H.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Samsun'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Araç sürücüleri Şahin, M.S, H.Y. ve Ö.T.Z. ile araçlarda bulunan S.T, D.Y, U.Y. ve U.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan M.S. ise burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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