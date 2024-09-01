Samsun'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Kubilay Şahin idaresindeki hafif ticari araç, Samsun-Ordu kara yolu Acıklı mevkisinde önce tali yoldan ana yola çıkan Ö.T.Z'nin kullandığı motosikletle, ardından karşı şeride geçip M.S. yönetimindeki kamyon ile H.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Araç sürücüleri Şahin, M.S, H.Y. ve Ö.T.Z. ile araçlarda bulunan S.T, D.Y, U.Y. ve U.Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şahin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Durumu ağır olan M.S. ise burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.