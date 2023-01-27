Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 18:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de 14 düzensiz göçmen yakalandı
Rize'de yurda yasa dışı yollarla giren 14 düzensiz göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, İkizdere ilçesinde yol kontrolü gerçekleştirdi.
Kontroller sırasında durdurulan 2 otomobilde yurda yasa dışı yollarla giren 14 düzensiz göçmen bulunduğu belirlendi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler, Iğdır Geri Gönderme Merkezine götürülmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Rize
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