Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 17:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zonguldak'ta mazot yüklü tanker yandı
[Fotograf: AA]
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde seyir halinde alev alan mazot yüklü tanker yanarak kullanılamaz hale geldi.
Ö.T. idaresindeki mazot yüklü tankerin motor kısmında, Devrek-Ankara kara yolunun Dorukhan Tüneli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, tankeri emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tanker kullanılamaz hale geldi.
Güvenlik önlemi alan polis ve jandarma ekiplerince trafiğe kapatılan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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