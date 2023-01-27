Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma 16:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesindeki trafik kazasında sürücü hayatını kaybetti.
Ünlüpınar beldesi yakınlarında Mustafa G.'nin kullandığı hafif ticari araç şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine ulaşan sağlık ekipleri Mustafa G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Alaçat köyünün eski muhtarı Mustafa G'nin cenazesi Kelkit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Gümüşhane
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