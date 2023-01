Aldoğan, ilgili protokolün önümüzdeki Şubat ayında Milli Eğitim Bakanlığında imzalanacağını kaydetti. İl Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan Öğretmenevi'nde milli eğitim müdür yardımcıları ile birlikte Eğitimin Yüzyılı konulu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 yılında hayata geçirdiği projeleri sıralayan Aldoğan, Zonguldak'taki yatırımlar ve çalışmaları da gazetecilere aktardı.



710 milyar metreküp rezervlik Karadeniz Gazı'nın karaya çıkacağı Filyos'a 16 sınıflı tematik lise yapılacağını açıklayan Aldoğan, öğrencilerin mesleki eğitime yönlendirilmesi, aranan elemanların yetiştirilmesi ve istihdamı çalışmalarının artarak sürdüğüne dikkat çekti. Müjdeyi açıklayan Züleyha Aldoğan, "Güzel bir haber paylaşmak istiyorum. Filyos bölgemizde TPAO'nun bize çok güzel bir işbirliğiyle protokolü de Şubat ayında bakanlığımızda imzalanacak. 16 sınıflı bölgemizin ilk tematik lisesi doğalgaz alanında ilk tematik liseye kavuşmuş olacak. Filyos'ta böyle bir yatırım müjdesini paylaşmak istiyorum" dedi.



Türkiye'ye 7 milyar, Zonguldak'a 30 milyon bütçe Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, tüm okullara bütçe gönderilmesi konusuna da değinerek "Tüm okullara bütçe gönderilmesi uygulaması bu tarihi bir uygulama. Her okul müdürümüzün yada okulumuzun çeşitli etkinliklerle ihtiyaçları karşılayacak paraların toplanması talebinde bulunuluyordu. Öyle bir şey yok artık. Okul bazlı bütçe. Her okul müdürü okulun ne ihtiyacı varsa sistemden girip bakanlıktan ödeneğini isteyebiliyor. Türkiye genelinde 7 milyar lira okullara doğrudan gönderilecek. Anlık ihtiyaçları karşılanacak. Okul müdürlerimizi ciddi anlamda rahatlattı. Ciddi mutluluk yaşattı" dedi.



Aldoğan Zonguldak'ta da okul bazlı bütçe çerçevesinde 30 milyon liraya yakın ödenek aktarıldığını aktardı.



Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, okullaşma oranındaki artışlara da dikkat çekti. 4 yaş okullaşma oranında Zonguldak'ın Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu ifade eden Züleyha Aldoğan, "4 yaşta yüzde 46, 5 yaşta da yüzde 54'ten yüzde 99'u yakaladığımız bir oran var. Okul öncesini çok önemsiyoruz. Okul öncesi eğitimin yararı inanın ileriki dönemlerde çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Araştıran, sorgulayan şuurlu bir neslin temeli okul öncesinde atılıyor. Bu sebeple 2023 yılında ilimiz on yeni anaokuluna kavuşuyor" dedi.



"6 Şubat'ta tüm anaokullarına ücretsiz yemek uygulaması başlıyor"



İl Müdürü Züleyha Aldoğan 6 Şubat tarihinden itibaren taşımalı öğrencilerin yanı sıra anasınıfındaki öğrencilere de ücretsiz yemek uygulamasının başlayacağını aktardı. Aldoğan, "Biz bütün hazırlıklarımızı yaptık. Anaokullarının tamamında verilecek" diye konuştu.



Zonguldak'taki okulların tadilatlarını da anlatan Aldoğan, şöyle devam etti:



Buranın ikliminden kaynaklanan çok yağış alan bölge. Okulların zemin olarak bulundukları ortamda heyelan riski çok fazla. Genelde mantolama, çatı hemen hemen çatısı elden geçti. Mantolamaları yapıldı. Tuvaletlerin tamamı yapıldı. Bu yıl talepleri aldık. 220 okulumuzun, geçen yıl Mart Nisan'da okulların ihtiyaçlarını belirledik. Özel idare aracılığıyla ihaleleri yapıldı. Yer teslimi öğrencilerimizin karnelerini aldığı günün ertesinde 258 okula aynı anda girdik. 2,5 ay gibi kısa sürede eğitim öğretime hazır hale getirdik. Bu çok ciddi bir bütçe, destek gerekiyor. Bu anlamda çok güçlü ve iyi hissediyoruz kendimizi. Bu süreçte bakanlığımızdan da tam destek gördük. Bu süreçte ve artarak da devam eden bir destek. Artarak devam eden yeni yatırımlar var.



Ücretsiz ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakların da ücretsiz bir şekilde öğrencilerle buluştuğunu anlatan Aldoğan, köy yaşam merkezlerine de değinerek şöyle dedi:



Şu anda bütün çocuklarımızın velilere büyük bir külfetti yardımcı kaynak kitapları. Zaten ücretsiz ders kitapları bakanlığımız tarafından veriliyordu. Bu yıl ilk kez yardımcı kaynak kitapları da öğrencilerimizle buluştu. Bu anlamda da velilerimizden de çok ciddi ve olumlu dönüşler aldık. Köy yaşam merkezleri adeta hayaldi. Gerçekleşen örnek çalışmalardan, köylerde kapanan köy okulları bakanlığımızın gönderdiği bütçeyle yeniden onarıldı. Öncelikle ihtiyaç varsa anaokulu, yoksa ilkokul, halk eğitim merkezleri aracılığıyla kurslar açıldı. Vatandaşımızdan hangi alanda talep varsa bizde hiç sınır yok. Yine Zonguldak'ta 21 köy yaşam merkezi açtık. Hedefimiz bu yıl itibariyle 45. Biz hedefin hep üzerine çıkmayı planlıyoruz.



Milli Eğitim Müdürü Züleyha Aldoğan, yaz okullarının yanı sıra kış okullarının da büyük ilgi gördüğünü ifade etti.



Aldoğan, "Eğlenerek oynayarak, matematikte dans ediyorlar. Yabancı dillerini geliştiriyorlar. Akıl, zeka bilim sanat her şey var. Öğrencilerimiz çok keyifli bir yarıyıl tatili geçiriyor" diye konuştu.



Eğitimde fırsat eşitliğine dikkat çeken Aldoğan, "Burada avantajımız var. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile protokolümüz var. Velilerimize yönelik eğitimlerimiz her ay iki tane olmak üzere ve artarak devam ediyor. Bu çalışmalarımız da artarak devam ediyor" dedi.



Öğrenci öğretmen destek programını anlatan Milli Eğitim Müdürü Aldoğan, "Öğrencilerimizin öğretmenlerimize her an ulaşabildiği soru çözme, gün içinde eğitim öğretimle ilgili danışacakları kendilerini daha çok yetiştirecekleri çok güzel bir platformla buluşmaları sağlandı" diye ifade etti.



Aldoğan matematik seferberliğini de hatırlatarak "Matematik seferberliği başlatıldı. Burada hem temel becerilerini geliştirerek matematiğin sevdirilmesi oyunlarla eğlencelerle matematiğin hayatımızın içerisinde olduğunu onlara hitap ederek ana sıfından itibaren matematik seferberliği her okulda başlatıldı" diye konuştu.