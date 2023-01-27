Malatya İl Emniyet Müdürlüğü 2022 yılında gerçekleştirilen uyuşturucu, kaçakçılık ve düzensiz göçmen operasyonlarına ilişkin bilgi verdi.

Ekipler, narkotik suçlara yönelik 2 bin 465 operasyon düzenleyerek, 3 bin 569 şüpheli yakaladı. Operasyonlarda, 232 kilo 743 gram esrar, 77 kilo 20 gram eroin, 18 kilo 467 gram metamfetamin, 43 kilo 631 gram skunk, 4 kilo 490 gram sentetik uyuşturucu, 141 gram kokain, 148 bin 768 sentetik hap, 242 ecstasy ile 473 kenevir bitkisi ele geçirildi.

Organize, mali ve kaçakçılık suçlarına yönelik ise 240 operasyon gerçekleştiren ekipler, 489 şüpheli hakkında işlem yaptı. Operasyonlarda 124 silah, 2 bin 959 mermi ve fişek, 9 bin 217 paket kaçak sigara, 283 bin 760 tütün doldurulmuş makaron, 18 milyon 865 bin makaron, 926 litre sahte içki, 200 telefon, 3 bin 737 ilaç, 14 bin 438 muhtelif emtia, 304 tarihi eser ve obje ile 38 bin 535 litre akaryakıt ele geçirildi.

Kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında da toplam 889 tabanca, 587 av tüfeği, 234 kurusıkı, 7 bin 773 mermi ve fişek, 853 kesici ve delici alet ele geçirildi, aranan 5 bin 431 şüpheli yakalandı.

Mobil Huzur Ekip Projesi kapsamında dilencilere yönelik yapılan çalışmalarda, 1430 dilenci yakalandı.

Göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda ise 572 düzensiz göçmen ile 89 organizatör yakalanarak, haklarında yasal işlem yapıldı.