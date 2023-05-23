Rize protokolü minik öğrencilerle beraber çay bahçesine girdi

2023 yılı yaş çay sezonu 10 Mayıs Çarşamba günü açıldı. Bugünde Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Çay İşletmeleri Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim ve kreş öğrencileriyle beraber, ÇAYKUR’a ait çay bahçesine girdi. Çay bahçesine giren minikler ve protokol birlikte çay topladı.
Çayları yabancılara toplatmak yerine bilenlere toplatılmasının daha iyi olacağını ifade eden ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, “Bölgemizde çay hasadı henüz normal şartlarda 1 hafta sonra tam anlamıyla başlamış olacak. Hava şartları nedeniyle biraz da olsa ötelemiş durumda ama kontenjansız bir şekilde sağlıklı, taze ve gayet de güzel bir çayı alıyor ve üretimimizde güzel bir şekilde devam ediyor. İnşallah bu senede geçen sene olduğu gibi bayram havasında bir sezon geçireceğiz diye ümit ediyorum. Üreticilerimiz genelde yabancı işçi bekliyor. İşçi bulmakta zorlanıyor. Aslında çay konusunda çok güzel yevmiyecilik var. Herkes için geçerli 800 Lira güzel bir para. Bir başkasına toplatınca hem çaya zarar veriyoruz. Hem de para dışarıya çıkmış oluyor. Ülke içinde yerli çalışanlarla halledersek hem paramız dışarı gitmeyecek hem de bitkiye zarar vermeden toplamanın çok daha etkili olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.