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Güncel
TRT Haber 23.05.2023 17:03

Almanya'da seçim yoğunluğu: Uzun kuyruklar oluştu

Yurt dışında Cumhurbaşkanlığı 2. Tur oy verme işlemi devam ediyor. Almanya'da iş günü olmasına rağmen, oy kullanmak isteyen vatandaşlar başkonsolosluklar önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Almanya'da seçim yoğunluğu: Uzun kuyruklar oluştu
[Fotograf: TRT Haber]

Almanya'da, başkonsolosluklara oy vermeye gelen vatandaşlar hafta içi, iş günü olmasına rağmen, hafta sonu yoğunluğunu aratmadı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren Frankfurt Başkonsolosluğu oy verme merkezine gelen seçmenler, vatandaşlık haklarını kullanmak için uzun kuyruk oluşturdu.

Oy kullanmak için sırada bekleyen vatandaşlara, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer lokum ikram etti.

Fotoğraf: TRT Haber[Fotoğraf: TRT Haber]

Almanların ilgisi büyük

Bsşkonsolos Tunçer, yaşanılan seçim heyecanının Almanların da büyük ilgisini çektiğini dile getirdi.

Tunçer, sözlerini şu ifadeleri kullandı:

"Çok güzel bir seçim atmosferi var. Şu an çok barışçıl ortamda seçim yapıyoruz. Hakikaten vatandaşlarımızın sandığa olan ilgisi inanın burada Alman toplumunun da çok ilgisini çekiyor. Çünkü bu kadar ciddi ilgi gösterilmesi buradaki toplumumuzun ülkesine olan sevgi, muhabbet ve bağlılığın göstergesi. Onlara teşekkür ediyoruz."

28 Mayıs'ta sıra Türkiye'de

Uluslararası Demokratlar Birliğı (UID) Hessen eyalet Başkanı Erkan Arslan ise "Yurt dışındaki seçmenin sandığa iradesini koyduğunu, 28 Mayıs'ta sıranın Türkiye'de olduğunu" ifade etti.

Yurt dışında oy verme işlemi çarşamba günü, saat 23.00'te sona eriyor.

Haber: Bülent Dönmez

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