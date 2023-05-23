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Güncel
AA 23.05.2023 17:16

Kahramankazanlı kadın ressam ücretsiz resim kursu veriyor

Herhangi bir eğitim almadan resim sanatında kendini geliştirerek 17 yılda 11 kişisel sergi açan ressam Ayfer Bozkurt resmi sevdirmek için kurs vermeyi sürdürüyor.

Kahramankazanlı kadın ressam ücretsiz resim kursu veriyor

Bir dönem adı "Şalvarlı Picasso" olarak basına yansıyan Bozkurt, yeteneğinin keşfedilmesinin ardından çalışmalarına Kahramankazan Belediyesi bünyesinde devam ediyor.

Sanat yaşamını 10 yıldır Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi ve Mahalle Kültür Evlerinde resim kursu vererek sürdüren Ayfer Bozkurt galeriyi andıran resim atölyesinde resimseverlere kara kalemden yağlı boyaya kadar birçok alanda ücretsiz eğitim veriyor.

2006 yılında "Haydi kızlar okula"’ kampanyası için Kahramankazan’ın Tekke köyüne giden bir okul müdürü tarafından keşfedilen Ayfer Bozkurt, geçen yıllarda 500’ün üzerinde eser yaptı.

"Sözcüklere dökemediğim duygularımı renklerle tuvale yansıtmaya çalışıyorum"

Halen Kayı Mahallesindeki Alparslan Türkeş Mahalle Kültür Evinde çalışmalarını sürdüren Ayfer Bozkurt, "Sözcüklere dökemediğim duygularımı renklerle tuvale yansıtmaya çalışıyorum. Bunları kurslarımıza katılan her yaştan resim severlerle yapmak da ayrı heyecan veriyor bana. Özellikle çocukların resim sanatına ilgisi beni gelecek adına biraz daha umutlandırıyor. Bizlere bu imkanı veren Belediye Başkanımız Serhat Oğuz’a da ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

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