Yurt dışından Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rekor katılım bekleniyor

28 Mayıs'da Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için yurt dışında 20-24 tarihleri arasında sandıklar kuruldu. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı en fazla Türk seçmenin bulunduğu Almanya’da temaslarda bulunan AK Parti Yurt Dışı Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Fatih Toprak ve AK Parti Berlin Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Sinan Kaplan TRT Almanya Temsilciliği’ne ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin ilk turunda yurt dışındaki Türklerin rekor katılım sağladığına dikkat çeken Toprak, ikinci turda da çok yoğun bir katılımın olduğunu söyledi. Toprak, "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız yeni bir rekora koşuyor. İlk üç günde 1,5 milyondan fazla kişi oy kullandı. Tüm zorluklara rağmen sandıklara giden vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"Vatandaşlarımız bayram havasında sandıklara gidiyor"

Gerek genel seçim sonuçları gerekse cumhurbaşkanlığı ilk tur sonuçlarına göre yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı yaklaşık 3,5 milyon seçmenin 1,8 milyonu sandığa gitti. Toprak konuyla ilgili, "Diasporadaki vatandaşlarımız sandıklara bayram havasında gidiyor. Araçlarını süsleyip seçim merkezlerinden tutun, sırtında sandığa seçmen taşıyan vatandaşlarımız var. Bundan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

30 bin AK Parti gönüllüsü yurt dışında seçimlerde görev alıyor

Yurt dışındaki seçim sürecinde özellikle kadın kolları ve gençlik kollarının sahada aktif çalışmalar yaptığına değinen Toprak, sandıklarda görev alanlara yönelik mart ayından itibaren eğitim programları verdiklerini söyledi. Toprak, "Yurt dışıında seçim büyük bir organizasyon. Süreçte seçmenlerimizi bilgilendiriyoruz, yaşlı ve imkânı olmayan vatandaşlarımızı sandığa gitme noktasında yardımcı oluyoruz. 30.000 teşkilat mensubumuz bu konuda hizmet veriyor. Sandıklarda da 10.000 AK Parti gönüllüsü görev alıyor." dedi.

"Avrupa medyası tek taraflı ve yanlı haber yapıyor"

Türkiye’deki seçim sürecinde Avrupa medyasının geçmişte de olduğu gibi tek taraflı ve yanlı haber yaptığını belirten Toprak, buna rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yurt dışında rekor oy aldığını belirtti.

Yurt dışında oy kullanma işlemi Çarşamba gün saat 23.00'e kadar devam edecek.

Haber: Ramazan Aktaş