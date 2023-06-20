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Güncel
İHA 20.06.2023 10:12

Rize için sağanak yağış uyarısı

AFAD Rize ili için bugünden itibaren etkili olması beklenen yağışlara karşı uyarıda bulundu.

Rize için sağanak yağış uyarısı

Yapılan uyarıda, `Meteorolojiden alınan son bilgilere göre ilimiz için turuncu uyarı verilmiş olup ilimizde bugün 21.00 saatlerinden itibaren görülmesi tahmin edilen yağışların yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli metrekareye 51-100 kilogram sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması ve yarın akşam 18.00 saatlerine kadar devam etmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir` ifadelerine yer verildi. 

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