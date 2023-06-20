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Güncel
DHA 20.06.2023 10:03

Manisa'da sağanak sonrası temizlik çalışmaları sürüyor

Manisa'nın Akhisar ilçesinde etkili olan sağanakta 223 ev ve iş yeri ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ni su bastı. 22 evde su tahliye çalışmaları sürerken, yatarak tedavi gören 62 hastası çevre illere nakledilen devlet hastanesinin yarın hizmete açılacağı bildirildi.

Manisa'da sağanak sonrası temizlik çalışmaları sürüyor
[Fotograf: DHA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Manisa için yaptığı sağanak uyarısının ardından metrekareye 94 kilogram yağış düştü. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Yağmura dışarıda yakalananlar dizlerine kadar suya battı, sürücüler zor anlar yaşadı. İlçede 223 ev ve iş yeri ile Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ni su bastı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (MAKOM) ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz de Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile bölgede incelemelerde bulundu.

22 evde su tahliye çalışması sürüyor

Ekipler, su baskınlarına 242 personel ve 71 araç ve iş makinesi ile yaklaşık 86 adet dalgıç pompa ve motopompla müdahale etti.

Baskın nedeniyle elektrik arızası oluşan Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde yatarak tedavi gören 62 hasta, başta Manisa olmak üzere İzmir, Balıkesir ve Afyon'daki hastanelere sevk edildi.

Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'nde su tahliye çalışmaları tamamlanırken, temizlik ve bakım çalışmalarının ardından yarın hizmete açılacağı bildirildi. Ayrıca İshakçelebi Mahallesi'nde su basan 22 evde su tahliye çalışmasının sürdüğü ifade edildi.

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